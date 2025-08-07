E Departamento di Estado y e Departamento di Justicia ta anunciando un aumento den e oferta di recompensa di hasta $50 miyon bao di e Programa di Recompensa pa Narcoticonan (NRP) pa informacion cu lo conduci na e aresto y/of condena di Nicolas Maduro pa a viola e leynan di narcotica di Merca. Durante mas di un decada, Maduro ta un lider di e Cartel de los Soles, cual ta responsabel di e trafico di droga pa Merca. Dia 25 di juli 2025, e Departamento di Tesoro di Merca a designa e Cartel de Los Soles como un Terrorista Global Especialmente Designa (SDGT).

For di 2020, Maduro ta strangulando e democracia y a agara e poder na Venezuela. Maduro a afirma gana e eleccionnan presidencial na Venezuela di 28 di juli 2024, pero no a presenta ningun evidencia di cu ela prevalece. Merca ta nenga di reconoce Maduro como e ganador di e eleccion na 2024 y no lo reconoce como e Presidente di Venezuela. E oferta di recompensa di awe ta autorisa pa e Secretario bao di NRP, cual ta apoya e esfuersonan di e forsanan di ordo pa interumpi e crimen transnacional na nivel global y hiba e fugitivonan dilanti justicia como un pilar clave di e prioridadnan di “Merca Prome” di e Presidente Trump. Si bo tin informacion, por fabor contacta DEA via telefono (voz, WhatsApp, Signal, Telegram of texto) na +1-202-681-8187, of por via e-mail. Si bo ta fuera di Merca, tambe por bishita e embahada of consulado Mericano mas cercano. Si bo ta Merca, tambe por contacta e oficina local di DEA.

TUR E IDENTIDAD TA SER MANTENI ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL. Funcionarionan y empleadonan di gobierno no ta elegibel pa e recompensa.