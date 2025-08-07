[VIDEO] Vice Presidente di Comite Olimpico Arubano ta haci conoci cu e organisacion di ASU2025

Manera ta conoci, e weganan di ASU2025 lo ta uno grandi y di tremendo nivel, unda cu lo tin 41 pais cu alrededor di 5000 atleta ta participa. Locual hopi hende no ta conciente di dje, ta kico mas ta pasa rond di e weganan di e nivel aki. Den mayoria caso, miembronan di e directiva di e diferente Comite Olimpico Nacional ta reuni pa asina tene reunionnan di e organisacion continental, cual den e caso aki ta Panam Sports. Durante e reunionnan aki, ta trata diferente topico interesante na nivel di maneho y planificacion pa cu deporte y temanan importante relata na esaki, manera deporte sigur y con pa mehora nos comunidad a traves di deporte.

Recien elegi Vice presidente di COA, Randall van Trigt ta na Asuncion-Paraguay pa e evento special aki y a cera conoci cu e ekipo tras di e weganan y e facilidadnan den cual esaki lo tuma luga. Sucha Randall splica mas di su prome experiencia na un Wega di e Ciclo Olimpico.