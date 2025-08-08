Directiva di Comite Olimpico Arubano presente na Asamblea General di PANAM SPORTS

Awe mainta a cuminsa e asamblea general di e confederacion continental di e region Panamericano di deporte, PANAM SPORTS. Presente di parti di COA ta presidente Wanda Broeksema y Vice Presidente Randall van Trigt. Secretaria General di COA Nicole Hoevertsz tambe te presente, pero den e caso aki como miembro ehecutivo di PANAM SPORTS.

Durante dos dia di reunion, lo tin varios punto di agenda importante pa desaroya, ademas di tin varios oportunidad pa combersa y crea lasonan importante cu otro paisnan miembro y e organisacionnan deportivo presente. #TeamARU