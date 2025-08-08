Informe di pelea na The Village a mobilisa patruyanan di Oranjestad y Noord

Diabierna Madruga a drenta informe di un Pelea di grupo di turista den area di restaurant na The Village, mesora a dirigi patruyanan di Oranjestad y Noord na e sitio. Despues a drenta otro informe di otro pelea cu e mesun grupo pero na e area di e club nocturno. Ora cu polis a bay na e sitio ey. Despues polis a bay na e parti patras na e parkinglot y a yega busca pero tampoco no a haya nada. Nan a avisa na central e caso aparentementenan lo a bay caba. Pa tur seguridad polisnan a keda tira bista rond.