Reflexión Diabierna dia 8 di Augustus 2025.

Awe nos ta cuminsa un fin di siman.
Nos ta hopi contento y nos lo sa di gosa sanamente e dia anunciando weekend.
Claro cumpliendo cu nos deber di gradici nos bon Dios pa un bunita dia mas di bida.
Como ta weekend ta bon pa nos trese poco punto hopi importante padilanti.
Esaki ta pa tur ser humano cu ta biba riba e pais aki y tambe nos bishitantenan.
Nos por a pasa e caminda principal aeropuerto pa hotelnan grandi.
Ta tristo mira un caretera dorna cu sushedad tur dos banda di caminda.
Pa colmo cachonan parse sin donjo a pasa grawata den e bari di sushi y plama tur e sushedad tur rond.
Aki mester menciona cu tanto hende local, como tambe e trahadornan legal y illegal tin di comprende y para un rato si nos kier turista sigi bishita nos pais.!!
Tin asina tanto virus transmiti awendia pa e sangura, y cu por ta fatal pa salud di hende.
Lógico cu e turista cu sa cu tin asina tanto posibilidad di wordu afecta lo no bin mes y ta prefera keda leuw di nos.