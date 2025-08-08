[VIDEO] Accidente frontal cu hende herida banda di cede M.E.P. na Santa Cruz entre bus y pick up

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di e cede di M.E.P. na Santa Cruz, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un bus di Arubus y un pick-up. Unda na prome instante bus tabata cu basta hende aden y cu e poco yobida a pone e bus slip bai otro banda caminda casi dal un auto pero su tras tabata bini un pick up y esaki a dal frontal riba e bus. Si e bus no a dal e pick-up esaki lo a sigui stret y lo a bay cay den un cura di cas y lo tabata tin mas consecuencia pio mirando derection e bus ta bai. Debi na e impacto e dama den pick-up a resulta herida y tabata keha di dolor na su pecho. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes.