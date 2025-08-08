[VIDEO] Awa di yobida a sak mata riba wayanan di coriente kibra y tabata spart chispanan di candela na De La Sallestraat

Diabierna mainta un oficial si bombero a nota chispanan di candela dilanti Smith & Dorlas na De La Sallestraat y mesora a bati alarma y a dirigi tanto polis, bombero y hasta Elmar pa bini na e sitio. Na yegada di e patruya a nota e situacion cual debi na e yobida e mata di kwihi a sak y a kibra 2 waya di coriente cu a cay den un plas di awa y tabata chispa candelanan di coriente. Na yegada di Elmar mesora nan a kita e coriente anto a haci esaki sin a kita coriente di Smith & Dorlas cu a keda funciona sin problema te ora a resolve e problema.