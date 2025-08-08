 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Si boso ta bay “Ban Bek Caya” cu mucha corda bay cu serbete y paña seco

14:29  August 8, 2025  Leave a comment

Na e actividad di Ban Bek Caya tin un recreacion cu tin awa y si muchanan ta bay aden nan lo muha sigur nan curpa y paña. Bay cu un serbete por si acaso.

