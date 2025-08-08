Aruba One Happy Island Lions Club cu campaña di recauda fondo pa Back To School 2025-2026

Un invitacion pa comunidad y comercio yuda nos muchanan cu tin mester

Aruba One Happy Island Lions Club a wordo acerca un biaha mas pa diferente famianan den necesidad, como tambe maestro y maestranan di diferente scol, pa nos por duna un man na alumnonan cu tin mester di tas, uniform y articulonan escolar.

Nos muchanan ta futuro di nos pais y cada mucha mester tin e trankilidad y cu nan tin e articulonan escolar pa nan por studia den un ambiente sano y sin preocupacion. Nos organisacion ta haci un apelacion na nos comunidad y comercio pa ban duna un man y yuda nos muchanan pa nan tin nan articulonan pa scol.

Un y tur por yuda door di haci un donacion riba e cuenta di banco di Fundacion Aruba One Happy Island Lions Club, Aruba Bank nr 6005880190 cu e descripcion Back2School 2025-2026. Ademas den fin di siman nos miembronan lo ta na Pricesmart pa ricibi donacion di comunidad.

Tur donacion ta yuda di chikito te grandi. Cu e donacion ricibi nos organisacion lo prepara tasnan di scol, cu uniform y articulonan escolar y e muchanan lo ricibi esakinan prome cu scol inicia. Bo gesto y contribucion ta haci soño di un mucha realidad.

Contribucion di cada uno ta wordo aprecia.