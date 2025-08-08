Corte comun ta declara M.D.M. no admisibel den su apelacion

Corte Comun di Husticia awe a dicta sentencia riba e apelacion entrega pa e abogadonan di ex candidato pa minister M.D.M. contra e decision di hues di Corte den prome instancia. Dia 17 di juli 2025, hues a rechasa e petishonnan di M.D.M. pa obliga ministerio publico pa inform’e mas tocante e sospechonan contra di su persona y pa tuma un desicion di persecucion den su caso penal prome cu 15 di augustus 2025.

Corte Comun ta di acuerdo cu ministerio publico cu e apelacion di M.D.M., no ta admisibel. Abogadonan di M.D.M. a entrega e apelacion aki laat. Debi na e eror aki, Corte Comun no por trata e apelacion contra e desicion di hues di Corte di Prome Instancia.

Hof verklaart M.D.M. niet-ontvankelijk in zijn beroep

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag uitspraak gedaan naar aanleiding van het hoger beroep dat namens voormalig kandidaat-minister M.D.M. door zijn advocaten was ingediend tegen de beslissing van de rechter van het Gerecht in eerste aanleg. Die rechter heeft op 17 juli 2025 de verzoeken van M.D.M., om het openbaar ministerie te verplichten om hem nader te informeren over de verdenkingen die tegen hem bestaan en om voor 15 augustus 2025 een vervolgbeslissing te nemen in zijn strafzaak, afgewezen.

Net als het openbaar ministerie is het Hof van oordeel dat het hoger beroep van M.D.M. niet-ontvankelijk is. De advocaten van M.D.M. hebben dit hoger beroep namelijk te laat ingediend. Door deze fout kan het Hof het beroep tegen de beslissing van de rechter van het Gerecht in eerste aanleg niet behandelen.