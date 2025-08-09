[VIDEO] Chauffeur di Toyota Passo Bayendo pabao a baha caminda ora di a subi bek a perde control bay dal Suzuki Swift

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu hende heridapabao di rotonde Tanki Flip net panort di post di bombero, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende ambos chauffuer na e sitio mes. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di e Toyota Passo bayendo pabao a baha caminda y ora di e subi bek a perde contra y a bay dal frontal riba e wiel y a subi bek bay dak e Suzuki Swift di direccion contrario. Debi na e fuerte impacto ambos chauffeur a resulta herida. na yegada di e ambulans a atende ambos victima na e sitio mes.