Apertura di ASU2025 ta oficial

21:53  August 9, 2025  Leave a comment

#TEAMARU ta cla pa e Weganan Panamericano Junior
Awe durante un ceremonia di apertura grandi na “Estadio Defensores del Chaco” den centro di Asuncion-Paraguay ta oficialmente yama bon bini na e Weganan Panamericano Junior ASU2025. #TEAMARU lo ta presente, lidera door di nos atletenanan abanderado, Inald Perna Fernandes y Maelynn Fradl.
Ta spera un ceremonia espectular cu animacion di diferente artista y shownan cultural pa asina cuminsa e evento aki den bon ambiente. Sigui nos pa mas informacion. #TEAMARU

