Chauffeurnan irresponsabel ta para nan auto perhudicando otro automobilistanan exponiendo nan na peliger

Diasabra atardi nos por a mira un automobilista para su auto di tal forma cu ta pone e trafico na peliger unda lo por causa accidente y of trece tardansa. Siendo cu tin espacio suficiente pa parkeer bon riba acera.