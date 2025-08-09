 Posted in OPINION

Chauffeurnan irresponsabel ta para nan auto perhudicando otro automobilistanan exponiendo nan na peliger

15:25  August 9, 2025  Leave a comment

Diasabra atardi nos por a mira un automobilista para su auto di tal forma cu ta pone e trafico na peliger unda lo por causa accidente y of trece tardansa. Siendo cu tin espacio suficiente pa parkeer bon riba acera.

