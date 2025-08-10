 Posted in INCIDENTE

Reflexión Diadomingo día 10 di Augustus 2025.

06:00  August 10, 2025

E dia mas sagrado di siman a habri y duna nos e oportunidad pa aprecia loke nos bon Dios ta regala nos y gradicie pesey tambe.
Claro cu e dia aki nos ta lanta y bebe nos dushi kofie traha na Aruba y gosa di canta di pajaritonan.
Despues cu nos a cumpli cu Señor nos ta hinka nos dia liber den otro cu un programa cu hopi confiansa y diberticion.
Tin hopi diberticion cu por hinka den otro pa nos muchanan tambe cu ta gosando di nan vacantie.
Semper ser cauteloso si ta bai pasa e dia na lama.
Aunque ta tur caminda mester tin hopi bista riba nan cu ta nos responsabilidad.
Mucha ta keda mucha y nos como hende grandi mester tene bon cuenta cu esaki.
Nos tin tambe un dierentuin cu un variacion grandi di animalnan y pajaritonan hunto cu mas diberticion.
Tambe tin varios waterpark cu por pasa un bon vakantie.
Asina tin hopi mas coi pasa bo vakantie sanamente.

