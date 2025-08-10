E dia mas sagrado di siman a habri y duna nos e oportunidad pa aprecia loke nos bon Dios ta regala nos y gradicie pesey tambe.
Claro cu e dia aki nos ta lanta y bebe nos dushi kofie traha na Aruba y gosa di canta di pajaritonan.
Despues cu nos a cumpli cu Señor nos ta hinka nos dia liber den otro cu un programa cu hopi confiansa y diberticion.
Tin hopi diberticion cu por hinka den otro pa nos muchanan tambe cu ta gosando di nan vacantie.
Semper ser cauteloso si ta bai pasa e dia na lama.
Aunque ta tur caminda mester tin hopi bista riba nan cu ta nos responsabilidad.
Mucha ta keda mucha y nos como hende grandi mester tene bon cuenta cu esaki.
Nos tin tambe un dierentuin cu un variacion grandi di animalnan y pajaritonan hunto cu mas diberticion.
Tambe tin varios waterpark cu por pasa un bon vakantie.
Asina tin hopi mas coi pasa bo vakantie sanamente.
Reflexión Diadomingo día 10 di Augustus 2025.
