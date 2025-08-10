Dama chauffeur a yega subi rotonde Cumana y a bay dal riba un auto cu tabata riba e rotonde djey bay dal palo di lus kibra

Diadomingo mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde di Cumana, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un dama den un Kia Rio bayendo trabao tabata bini di Morgenster y a subi e rotonde pero no a mira e Lexus cu tabata pasando riba e rotonde y e Kia Rio a dal e Lexus e impacto aki a bira e Rio bay dal un palo di lus basha abao. Debi na e impacto e dama chauffeur di e Rio a resulta herida. E dama chauffeur di e Lexus como e auto a keda den caminda a hala esaki un banda. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.