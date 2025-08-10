Posted in INCIDENTE Polis investigando accidente “hit & run” den parkinglot di hotel na Palm Beach 11:42 August 10, 2025 Leave a comment Diadomingo mainta a drenta informe di un accidente hit & run na un hotel na Palm Beach, na yegada di e patruya mesora nan a baha atende e accidente y despues a bay den e “camera Room” pa asina revisa e video di e auto cu a dal e auto staciona. Related Articles Chauffeur a perde control entre rotonde pa bay hospital cu rotonde banda di Guardian Group Polis a bay Cumana pa un caso di destruccion di un kashi coriente den oranan di madruga Tin virus na warda di polis na Shaba? Cual virus? Ta puntra pueblo ta puntra? Laga sa e berdad! Pleitamento entre ruman den oranan di madruga na Ponton a termina cu un di nan seriamente herida