 Posted in INCIDENTE

Polis investigando accidente “hit & run” den parkinglot di hotel na Palm Beach

11:42  August 10, 2025  Leave a comment

Diadomingo mainta a drenta informe di un accidente hit & run na un hotel na Palm Beach, na yegada di e patruya mesora nan a baha atende e accidente y despues a bay den e “camera Room” pa asina revisa e video di e auto cu a dal e auto staciona.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *