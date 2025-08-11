[VIDEO] Na Esmeralda homber a maltrata muhe y lag’e den un plas di sanger, ora polis a bay detene ela resisti y a bringa cu polis tambe!

Diadomingo anochi a drenta informe di un caso di maltrato unda e muhe a keda den un plas di sanger na Esmeralda, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso di maltrato unda e homber a maltrata e muhe y a lag’e den un plas di sanger dilanti un mucha. Na yegada di e patruya ainda e agresor tabata tey, Ora cu polis a bay pa detene esaki a resisti y a bringa cu polis mientras mas polis a yega pa yuda nan colega y a logra pone na boei. Polis a pidi pa e vehiculo di transpporte di detenido pa asina busca e sospechoso y hib’e warda di polis. Polis a sera e cas pa asina ningun hende drenta y bruha e escena di e acto. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.