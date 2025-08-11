Reflexión Dialuna 11 di Augustus 2025.

Awe cu hopi emocion y gana nos ta cuminsa un siman nobo.
Nos ta gradici nos bon Dios pa tur e energia cu e ta pushi den nos bida pa nos por cumpli cu nos debernan.
Prome cu tur cos nos ta cuminsa nos dia cu e sabroso kopie kofie y drecha nos curpa cu e delicioso canta di nos pajaritonan.
Nos mester hopi cosnan bon y hopi energia positivo pa nos tin un bunita día exitoso y un bon comienso di un siman.
Hopi biaha ta depende di nos mes con nos dia ta cana y kiko te resultado.
Buska bon aura y evita negativismo.
Tata a duna nos un bida y tur cos bunita pa por biba hopi felis.
Si rond di nos ta hende positivo so tin e ta judabo inmensamente pa logra bo desarollo y pa bo bida ta un exito formal.
Asina ta deseo di Señor pa nos tur por ta felis.