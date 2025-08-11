Accidente cu un dama pasahero herida na crusada Rudolf Arendstraat cu Emmastraat

Dialuna mainta a drenta informe si un accidente cu hende herida na e crusada Rudolf Arenstraat cu Emmastraat, mesora a dirigi tabto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e Jeep tabata biniendo di pariba no a duna preferencia na e pick-up Nissan Frontier bayendo nort den Emmastraat y a dal e den banda net unda e pasahero ta sinta. E impacto tabata fuerte cu hasta a bira e pick-up 45 grado banda panort y e dama pasahero a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes.