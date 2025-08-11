Aruba Tourism Authority ta anuncia regreso di Autentico Aruba Culinary Festival

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta masha contento pa anuncia e regreso di e festival culinario; Autentico, programa di 11 te cu 19 di october 2025. E evento aki ta celebra e herencia culinario y diversidad cultural di Aruba, uniendo e chefnan local, talento internacional, studiantenan culinario y e comunidad di un manera mas amplio.

Autentico ta refleha e influencia di mas cu 100 nacionalidad cu ta forma e cultura di cuminda na Aruba. For di e recetanan di famia di hopi tempo te na e platonan internacional cu un toke local, y innovacionnan di parti di e chefnan nobo, e festival ta demostra e diferente maneranan cu cuminda ta conta e historia di indentidad di Aruba. Mas cu djis un evento di cuminda, e ta un plataforma pa reconoce e caracter unico di nos isla y e historianan tras di nos cushina.

E festival ta habri cu “Restaurant Week”, cu ta for di 11 pa 17 di october, caminda e restaurantnan partner den henter e isla lo ofrece menunan di Autentico na prijs fiho. Na mes momento, luganan selecta lo organisa “Bucket List Experiences”, eventonan exclusivo crea den colaboracion cu e chefnan reconoci internacionalmente. E anochinan special aki ta diseña pa ofrece experiencianan di comemento memorabel y unico.

E celebracion lo culmina dia 18 y 19 di october cu un festival culinario den aire liber riba Wilhelminastraat na Oranjestad. Mas di 30 restaurant y partner di bebida lo bini hunto pa demostra e diversidad gastronomico di Aruba den un ambiente publico.

E aña aki, e festival lo destaca tambe e siguiente generacion di talento culinario. E studiantenan di EPB y EPI lo atende nan propio booth, presentando diferente menu desaroya den colaboracion cu nan instructornan. Ademas, nan lo participa den tayernan practico, ganando experiencia valioso y exposicion na e mundo culinario profesional.

Cu Autentico, A.T.A. ta continua cu su mision pa sostene experiencianan turistico significante y di calidad halto cu ta destaca cultura, creatividad y diversidad culinario di Aruba.