Departamento di Cultura Aruba:
ULTIMO OPORTUNIDAD PA INSCRIBI Y PARTICIPA DEN CARROUSEL DI
EXPRESION, TALENTO Y CREATIVIDAD
E periodo di vakantie ta cabando y scol pronto ta bay inicia bek, pero prome cu nos
muchanan bolbe na e rutina escolar, Departamento di Cultura Aruba ta invita tur
mucha pa inscribi y participa den e Carrousel di Expresion, Talento y
Creatividad, un proyecto artistico y multidisciplinario realiza den colaboracion cu
Buki di Pret.
¿Pa ken e Carrousel ta?
Pa tur mucha cu tin gana di explora su talento y siña den un ambiente creativo,
mientras nan ta conoce y aprecia nos herencia y identidad cultural.
Tema central: “Nos Cas ta Bon Traha”
Un espacio pa descubri potencial, expresa identidad y construi un futuro briyante.
Fecha: 15 di augustus 2025
Orario: 10:00am – 4:00pm
Luga: John F. Kennedy Education Center
Presentacion final pa famia y publico: 3:00 pm – 4:00 pm
Inscripcion
Cupo ta limita pa 50 mucha y participacion ta completamente gratis.
Inscribi pasa durante ora di oficina na John F. Kennedy Education Center, of yama
582-2185.
Recomendacion
Lo tin un maestro pa cada disciplina artistico (baile, teatro, arte visual, canto y
musica) cu lo guia e muchanan den diferente tecnica te cu nan presentacion final.
Mucha mester bin c’un paña comodo cu por susha, verf riba dje, y un boter di awa.
Mayornan tene na cuenta y no laga nos muchanan perde e oportunidad pa
forma parti di un experiencia inolvidabel!
Pa mas informacion:
Tel.: 565-6903 of 582-2185
Contacto: Eleen Rasmijn of Freddy Montoya