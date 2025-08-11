Free Zone Aruba N.V. ta Anuncia Colega Stima Betty Heyliger ta bai cu Pensioen

Oranjestad, Aruba – Free Zone Aruba N.V. ta anuncia cu orguyo cu nos colega stimá, Sra. etty Heyliger, despues di un carera sobresaliente di mas di 33 aña den servicio publico y desaroyo di negoshi, ta bai cu pensioen.

Betty a cuminsa su carrera profesional na 1992 na Directie Posterijen, y despues a drenta Directie Personeel en Organisatie (DPO) na 1994. Riba 1 di September 1997, el a acepta un reto nobo como un di e miembronan di e team fundador di e recien forma Free Zone Aruba N.V., asumiendo e rol di Account Executive.

Durante e siguiente 28 añanan, el a hunga un rol crucial den forma e

crecemento di nos organisacion. Su profesionalismo, integridad, y dedicacion a laga un marca indelibel no solamente riba Free Zone Aruba N.V. pero tambe riba e hopi coleganan, clientenan, y socionan cu tabatin e placer di traha banda di dje. E compromiso di Betty cu excelencia y su spirito caluroso y colaborativo a hacie un profesional di confiansa y un amiga valioso pa hopi.

31 di Juli 2025, tabata su ultimo dia di trabou na Free Zone Aruba N.V.

Mientrastanto Betty ta cuminsa riba e capitulo nobo y excitante aki, e gerencia y personal ta extende nan gratitud di curason pa su servicio remarcabel. Nos ta dese’e un retiro yen di alegria, salud, y satisfaccion. Betty lo gosa di su pension bon mereci, sabiendo cu el a haci un diferencia duradero den nos organisacion y comunidad.

Riba 5 di Augustus, nos a organisa un lunch di despedida y celebracion pa Betty cu coleganan y ex-coleganan, honrando su contribucionnan y compartiendo grato recuerdonan di su tempo cu nos.

Aunke nos lo sinti su falta profundamente, su legado lo keda inspira nos.

Coleganan, clientenan, y socionan clave sigur lo sinti falta di e dedicacion,

profesionalismo, y amabilidad di Betty. E tabata un parti integral di nos historia, y nos ta gradicido pa tur locual el a haci.

Tocante Free Zone Aruba N.V.:

Free Zone Aruba NV (FZA) ta un compania cu responsabilidad limita cu ta propiedad di gobierno di Aruba, cu e obhetivo di promove, maneha, y desaroya e propiedadnan y facilidadnan di zona liber di e isla. Negoshinan cu ta estableci den e Zona Liber di Aruba por beneficia di incentivonan fiscal riba ganashi for di actividadnan internacional.