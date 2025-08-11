Hospi Bondi Camp: Tres siman yena cu aventura y emocion!

Ya ta di 33 edicion di Horacio Oduber Hospital (HOH) su Hospi Bondi Camp cu tin un duracion di tres siman largo di aventura, amistad, alegria y mucho mas. E famoso camp di HOH ta yena cu actividad pe yiunan y nieto di empleadonan cu e meta principal pe mayornan por sigui traha trankil mientras nan yiu ta bon cuida y entreteni durante temporada di vakantie. Hospi Bondi camp a cuminsa dia 14 di juli y a culmina riba 1 di augustus. Y mas cu claro e clausura un bes mas tabata yena di ambiente, show y claro talento di nos muchanan.

Rachelle Roos, lider di Hospi Bondi Camp, a expresa cu e ta duna guia pa basta aña caba ne muchanan di e camp hunto cu un comision. E aña aki a conta cu participacion di mas o menos 150 mucha pa siman y mi ta super contento paso e camp a bay den tremendo esfera. Tur aña tin un of mas sorpresa pe muchanan y e aña aki sigur e sorpresa tabata e waterpark! Bowling tambe e muchanan ta gusta masha hopi mes y pa prome biaha nan a haci e sport padel.

Un tremendo Hospi Bondi Camp 2025 unda cu e muchanan a pasa tres siman yena di alegria, accion, aventura y amistadnan nobo. Y claro loke tur mucha ta bisa na final ta cu nan no por warda pa otro aña yega pa nan bay Hospi Bondi Camp un bes mas!

Un danki di curason ta bay na e Rachelle Roos, Josie Williams y Chianti Colina di e comision cu a traha hopi duro pa haci e camp un realidad. No por laga afo e grupo grandi di lider cu ta yuda cu tur mucha durante e camp y sigur Hunta di Directiva cu ta e motor tras di Hospi Bondi Camp.