Torneo Balls Out a continua den weekend Royal Power Tat Fat ta vapulia y Knock out Redskins  14-1 diadomingo ultimo

Durante e weekend tras di lomba e Torneo “Balls Out” organisa pa e ekipo Suicide Squad bou dirigencia di Jourick Blanco y directiva a continua riba veld di Centro di Bario Noord. Torneo Balls Out ta reparti entre 2 Pool competitivo A y B cu un total di 12 Team. Alabes tin un 2 Pool comercial A y B cu un total di 12 ekipo mientras tin un seccion di Damas cu un Pool cu 4 ekipo. Pues 28 ekipo total ta mirando accion desde 1 di augustus cual lo termina e weekend di 26 y 27 di september proximo.

Royal Power actual campeon di Copa Noord 2025 kendenan ta participando pa prome biaha den torneo di Balls Out a mira accion un biaha mas diadomingo ultimo 145pm. Royal Power a topa e fuerte ekipo di Noord y rivalnan di añanan largo Kudawecha Redskins kendenan porcierto ta sub campeon recien di Copa ABCS. Tur cos a mustra cu esaki lo bay bira un duelo y un bataya di “toma y dame” den e torneo di “Balls Out” pero finalmente Royal Power a desmantela e ekipo di Redskins por completo a palo limpio ganando mediante knock out cu score di 14-1 den 5 inning. Royal Power ta pica bay ariba 1-0 den cabez di promer inning mientras Redskins ta reaciona mesora den bom di promer inning pa empata e wega. Royal Power ta rally pa 3 careda den cabez di dos inning y ta acumula 5 careda mas den cabez di 3 inning pa habri e wega un poko 9-1. Den comienso di 4 inning Royal Power ta anota 1 careda mas y ta bolbe rally den cuminsamento di 5 inning pa 4 careda. Finalmente Royal Power ta “knock out” Redskins 14-1. Royal Power 14 careda, 16 hit, 0 error y ta laga 4 coredor den circulacion. Redskins 1 careda, 5 hit, 3 error y ta laga 3 coredor na base. Kelvin Silvania a cubri ful e ruta mansando e bateria poderoso di Redskins den nan totalidad pa asina seya e victoria riba su nomber. Sigur un tremendo labor di Kelvin Silvania riba monticulo tanto pitchando como na bate. William Zavala kende a habri e partido pa Redskins no tabata tin contesta pa e bateria fuerte di Royal Power a bay cas cu e derota riba su nomber ricibiendo relevo di Jeremy Geerman den di tres entrada. Mihor bateadornan pa Royal Power a resulta Jomark Flanegin y Edmar Tromp ambos di 3-2 incluyendo triple y doblete, Eldrick Dijkhoff di 2-2 tambe cu un triple, Kelvin Silvania y Giandrick Lacle ambos di 3-2 incluyendo doblete, Jerieel Rafael y Kenny Hart di 2-1. Pa Redskins a destaca na plato den causa perdi Jair Thompson, Bryan Courtar, y Vinshley Pimienta tur di 2-1 mientras Jordan Pimienta a bay di 2-2. Weganan di Balls Out ta continua weekend binidero Diabierna, Diasabra y Diadomingo mientras Royal Power lo mira accion bek diasabra 23 di Augustus pa 4pm contra Comando na veld di Centro di Bario Noord. Pasa veld di Centro di Bario Noord weekend binidero y goza di e tremendo ambiente!