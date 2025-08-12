Reflexión Diamars dia 12 di Augustus 2025.

Felis dia mas di plaser y confiansa.
Asina nos ta cuminsa cu nos kofie mainta tempran gosando cu bunita canto di pajaritonan.
Nos bon Dios ta cu nos y ta duna nos tur cos bunita den bida cu por tin.
Pesey nos ta adore y gradicie pe regalonan aki.
Nos sa cu nos no por jega serka Dios sin jega serka su yui Jesus.
Nos tin di acepta tur lo bunita cu ta bin pa nos y nos simplemente mester biba según su reglanan.
E bida cu nos tin por ta hopi bunita tanten nos mes bibe na un manera sano y buska lo mejor pa nos mes cu hopi confiansa y seguridad.
Asina nos por logra e bida cu Señor tin pa nos y pa nos trankilidad mira nos famia cu hopi plaser biba manera Tata a sinja nos.