[VIDEO] Auto a sali dilanti otro chauffeur a brake slip bay dal riba palo di lus na Sabana Liber

Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Sabana Liber, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente cu hende herida unda cu un auto a sali su dilanti y e chauffeur di e Toyota Corolla a purba brake pero a slip riba e santo plama y como cu ela kita pa evita e impacto ela bay dal fuertemente riba e palo di lus cu e impacto a bir’e 180 grado. E impacto tabata asina fuerte cu e kashi di bateria di CableTV a habri y bateria a sali bin cay abao cu e aparato. Debi na e fuerte impacto e airbag a “deploy” y e chauffeur a haya un kap net un tiki ariba na si kashi wowo y tabata sangra. Mirando cu e kap ta cerca di su wowo e personal di ambulans a bay cu e victima pa hospital.