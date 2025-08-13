 Posted in EDUCACIONAL

Consulado di Colombia y Fundacion Lanta Papiamento cu curso di Papiamento pa integracion di inmigrante hablante di Spaño

Conocemento di Papiamento ta masha importante pa un inmigrante integra den e comunidad di Aruba.

P’esey Consulado di Colombia na Aruba hunto cu Fundacion Lanta Papiamento (FLP) ta preparando un curso tocante Papiamento y cultura di Aruba pa hablante di Spaño biba na Aruba cu no ta domina Papiamento ainda.

Un invitacion special ta bay pa e comunidad Colombiano y Latino na Aruba.

E curso aki ta gratis y lo ta dos bes pa siman. Cada encuentro di les ta 60 minuut.

Dos docente graduado di Papiamento ta encarga cu e curso.

E curso ta cuminsa den e di tres siman di augustus.

 

E curso aki tin diferente meta.

E cursista ta siña papia y skirbi Papiamento corectamente y ta cera conoci cu diferente aspecto di cultura Arubiano. Y no menos importante ta cu e curso ta yuda e cursista mehora su oportunidad pa crece den su trabou.

Tur esaki lo yuda e inmigrante pa integra den e comunidad Arubiano.

 

Ta invita tur esnan interesa pa inscribi mas pronto posibel na Consulado di Colombia na number 561-1095.

No perde e oportunidad aki.

 

Pa mas informacion por tuma contacto cu Consulado di Colombia den Marisol Building.

