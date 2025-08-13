[VIDEO] Accidente pa falta di preferencia na crusada peligroso na Piedra Plat

Diamars anochi a drenta informe di un accidente unda ambulans a topa cun’e na un crusada peligroso na Piedra Plat, mesora nan a para baha wak pero no tabata tin hende herida y nan a yama polis pa avisa nan di e accidente aki, mesora nan a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e Hyundai Accent blauw no a duna preferencia na e Hyundai Accent cora y nan a dal den otro. Afortunadamente ningun hende a resulta herida pero como e autonan a keda meymey di caminda y tabata na un crusada peligroso polis a dirigi e trafico na e sitio.