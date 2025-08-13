Reflexion Diaranson dia 13 di Augustus 2025.

Awe ta otro midweek y nos ta den e drive pa otro weekend na caminda atrobe.
Nos ta probecha nos dushi kopie kofie mainta tempran, gosando di un mainta cu e dushi canta di nos pajaritonan y gradici nos creador pa otro dia mas den bida.
Personanan mas felis no ta esunnan cu tin mas placa.
Ni esunnan cu ta gosa na poder.
Tin hopi cos cu ta caba cu nan felicidad.
Esunnan cu ta biba un bida real, cu ta biba conciente gosando di tur loke bida ta regala nos, gosando di nos naturalesa y di e aire fresco.
Ta biba sin stress y sin dolor di cabes.
Pesey nos ta cu nos bon Dios cu a pone nos na mundo y ta preocupa pa nos bienestar.
Gosa tur dia nobo di hopi cosnan agradable y come semper saludable.
Gradiciendo tur dia nos creador.