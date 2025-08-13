 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Esaki no ta Rock Around the Clock pero si Rock around The “RETONDE”

07:08  August 13, 2025  Leave a comment

Diamars den oranan di mainta tabata tin un chauffeur cu kier a rock around di e rotonde. Ela dal 5 buelta na e rotonde pero den direccion prohibi! Na e rotonde banda di Wendy’s.

