August 13, 2025 [VIDEO] Esaki no ta Rock Around the Clock pero si Rock around The "RETONDE" Diamars den oranan di mainta tabata tin un chauffeur cu kier a rock around di e rotonde. Ela dal 5 buelta na e rotonde pero den direccion prohibi! Na e rotonde banda di Wendy's.