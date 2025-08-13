 Posted in INCIDENTE

Baby di un aña cu dialuna a bay hospital cu keintura, awe na cas a bolbe haya keintura y lipnan biña

17:18  August 13, 2025  Leave a comment

Diaranson atardi a drenta informe di cu e baby cu dialuna a haya keintura halto y a bay hospital awe diaranson a bolbe haya keintura na cas y ambulans mester a bay buske pa hib’e hospital.

