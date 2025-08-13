Posted in INCIDENTE Baby di un aña cu dialuna a bay hospital cu keintura, awe na cas a bolbe haya keintura y lipnan biña 17:18 August 13, 2025 Leave a comment Diaranson atardi a drenta informe di cu e baby cu dialuna a haya keintura halto y a bay hospital awe diaranson a bolbe haya keintura na cas y ambulans mester a bay buske pa hib’e hospital. Related Articles Auto ta bolbe aparece den noticia y atrobe durante toque de queda [VIDEO] Na Pos Chikito un automobilista a dal ciclista di patras cu sla formal na cabes [VIDEO] Na Turibana un chauffeur a perde control bay dal riba palo di lus y a cana bay laga auto atras Candela riba e viaduct na Meiveld