Esaki lo ta e casonan cu lo bay ser trata den Sala di Corte dia 21, 28 y 29 augustus, 4 y 18 september, 9 di oktober 2025

Corte di Prome Instancia 21 augustus 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
14.00
|
J.C.R.
|
Pro forma. R. ta wordo acusa di a comete ladronicia cu kiebro den un cas na Engelandstraat riba 10 di april 2025 y den un negoshi na CayaTatarata riba 17 di april 2025.
|
14.00
|
T.J.K.A.
|
Pro forma. K.A. ta wordo acusa di a importa/bende/entrega/transportay/of tabatin cocaina y marihaua den su posesion den e periodo di prome di januari 2010 te 11 di mei 2025. E ta wordo acusa di tabatinun arma di candela den su poder den e periodo di 29 di november2023 te 11 di mei 2025.
|
14.00
|
J.A.H.C.
|
Pro forma. H.C. ta wordo acusa di intento di homicidio contra un persona riba 11 di mei 2025, dor di staca varios biaha cu forza cu un cuchio den su direccion y corta su man. E ta wordo acusa di a menazae mes persona aki cu morto riba e fecha en cuestion, dor di coy un cuchio, bay riba dje y bise (entre otro): “Espero aqui que te voy a matar” y “Donde esta ese mama huevo, porque lo voy a matar” y “Me deportan y en una semana me regreso y lo mato”.
Corte di Prome Instancia 28 augustus 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
14.00
|
G.U.A.J.P.
|
Pro forma. P. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 14 di mei 2025, dor di bise (entre otro): “Make sure you fight to take licks and blows” y “You know how it feels to get stabbed”. E tawordo acusa di a maltrata e persona aki riba 14 di mei 2025, dor di tire riba hood di un auto.
|
14.00
|
E.H.F.C.
|
Pro forma. C. ta wordo acusa di, como masahista, violacion di un persona riba 16 april 2025.
Corte di Prome Instancia 29 augustus 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
G.H.R.E.
|
E. ta wordo acusa di ladronicia cu kiebro hunto cu otronan riba 18 januari 2025.
|
09.00
|
Q.V.M.
|
M. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 9 di februari 2025.
|
09.30
|
J.M.R.
J.C.C.
J.J.L.
|
E sospechosonan ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y intento di homicidio di riba 15 di februari 2025.
Corte di Prome Instancia 4 september 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
14.00
|
J.I.M.C.
C.E.Z.C.
|
Pro forma. E sospechosonan ta wordo acusa di exportacion di cocaina den e periodo di prome di januari 2025 pa 25 di februari 2025.
Corte di Prome Instancia 18 september 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
D.D.J.
|
J. ta wordo acusa di maltrato cu un arma riba 15, 16 y 21 di november2024 y riba 15 di januari 2025.
|
09.00
|
M.H.B.
|
B. ta wordo acusa di falsificacion y estafa riba 25 di oktober 2017.
|
09.30
|
R.S.L.
|
L. ta wordo acusa di maltrato riba 17 di augustus 2024 y di ladroniciay destruccion riba 4 di augustus 2024.
|
10.00
|
M.J.H.
|
H. ta wordo acusa di heling riba 30 di november 2024.
|
10.30
|
J.S.X.W.
|
W. ta wordo acusa di maltrato riba 19 di januari 2025 y riba 4 di juli2025.
|
11.00
|
A.C.B.
|
B. ta wordo acusa di intento di destruccion riba 4 di april 2024.
|
11.30
|
L.V.M.J.
|
M.J. ta wordo acusa di destruccion cu un arma riba 14 di april 2024.
|
13.30
|
C.A.M.J.
M.I.A.M.
|
M.J. y M. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela, posesiondi cocaina y complicidad di importacion di marihuana riba 19 januari2024.
|
14.40
|
M.M.T.
J.J.G.G.
|
E sospechosonan ta wordo acusa di falsificacion y estafa riba 10 di november 2022.
|
14.40
|
J.A.D.D.
|
D.D. ta wordo acusa di a keda sin meld placa, labamento di placa y di funciona como compania di transaccion di cen sin permiso riba 25 di september 2024.
Corte di Prome Instancia 2 oktober 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
S.A.A.H.
|
A.H. ta wordo acusa di intento di homicidio contra un persona riba 18 di oktober 2024, dor di hinke varios biaha cu forza cu un cuchio den su lomba.
E ta wordo acusa di intento di maltrato cu un arma contra un di dospersona den e periodo di 28 pa 29 di september 2024, dor staca cu un cuchio den su direccion, y di ladronicia di su telefon.
E ta wordo acusa di destruccion di porta di un fundacion den e periodo di 28 pa 29 di september 2024.
|
10.15
|
C.A.T.
|
T. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 12 di oktober 2023, dor di dal e varios biaha cu forza na su cara. E ta wordo acusa di a bringa riba caminda publico na haltura di Pitastraat riba 12 di oktober2023.
|
13.30
|
Y.A.C.U.
J.D.L.B.
|
C.U. ta wordo acusa di ladronicia di un telefon riba 31 di maart 2024.
C.U. y L.B. ta wordo acusa di ladronicia di un cartera cu contenidoriba 17 di juli 2024.
L.B. ta wordo acusa di a keda sin cumpli cu ordo di polis y di tabatinun arma (un machete) den su poder riba caminda publico riba 7 di april 2024.
M.D. y L.B. y C.U. ta wordo acusa di ladronicia di creditcardnan di un turista riba 30 di augustus 2024 y di heling.
Corte di Prome Instancia 9 oktober 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
D.G.R.S.
|
S. ta wordo acusa di maltrato pisa riba 13 di augustus 2023.
|
09.30
|
M.C.C.
|
C. ta wordo acusa di a resisti detencion, menaza cu morto y posesiondi arma riba 5 di september 2021.
|
10.00
|
F.C.D.G.
|
D.G. ta wordo acusa di trafico di persona (mensensmokkel) riba 8 di september 2023.
|
10.30
|
E.D.C.
|
C. ta wordo acusa di ladronicia di un turista y destruccion riba 17 di juni 2024 y 20 di juni 2024.
|
11.00
|
J.L.M.
|
M. ta wordo acusa di menaza cu morto, maltrato y di resisti detencioncu daño fisico como consecuencia riba 31 di mei 2025.
|
14.20
|
L.J.
|
J. ta wordo acusa di importacion di cocaina riba 18 di augustus 2024.
|
14.45
|
C.J.R.M.
|
R.M. ta wordo acusa di falsificacion y estafa riba 18 oktober 2017.
|
15.10
|
P.A.d.C.
J.M.M.G.K.
|
D.C. y K. ta wordo acusa di maltrato di un familiar riba 26 di februari2024.