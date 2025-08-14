Reflexión Diahuebs dia 14 di Augustus 2025.

Riba un bon dia manera esaki, manera tur dia ta cuminsa cu nos kopie kofie saboreando, mientras nos ta skuchando cantamento di pajaritonan.
Despues di a gradici nos bon Dios pa su generosidad, nos lo planea nos dia lo miho posible pe dia lo ta un exito total.
Un pensamento cu nos tin pa concientisa nos hendenan pa stimula nan persona.
Si cada persona aleja su mes y bandona tur bisio lo nan por gana caba 1 pa 0.
Nan ta evita di por hasi cosnan estúpido.
Nan lo no por danja nan finanzas mas.
Nan lo no danja nan relacionan mas.
Nan lo no por danja nan salud mas.
Tampoco lo kore riesgo di por perde nan libertad.
Asina tanto bentaja lo tin y un pueblo hopi sano lo por ser forma.
Hopi ideal e pensamento ki.
Nunca no perde speransa.
Ta net ora bo ta pensa cu bo no por mas, Dios ta mandabo un milager.
Nos mester papia cu nos bon Dios.
E semper tin tempo pa nos tur.
No hasi cos descabeya.