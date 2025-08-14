DIASABRA AWO TIN E GRAN CLASICO ENTRE TEAM SNOR Y PARIBA LEGENDS!

Calabas/Kudawecha – Diasabra awo, 16 di augustus, cuminsando pa 8’or di anochi, e mundialmente famoso Domino Square Garden, situa net n’e grens entre Calabas y Kudawecha, tin e gran honor di presenta otro edicion dje gran clasico entre e teamnan durisimo di TEAM SNOR y nan eterno rivalnan di “boven de brug”, PARIBA LEGENDS! Si, shonnan amante di domino cu forsa categoria 5, esaki ta e di cuatro edicion dje gran rivalidad cu ta existi desde aña 2022 entre e dos ekiponan aki cu conoce otro door en door.
Pa haya un bista con bon e ekiponan aki ta “ingespeeld” riba otro, lo ta bon pa nos duik un rato den historia y observa resultadonan anterior. Na nan prome encuentro, esta na 2022, Pariba Legends a sorpresa un y tur door di pika bay dilanti na halftime cu score di 11 – 7! Sinembargo, trabuconan bakia di Team Snor a coy curpa bek y a sa di gana e encuentro cu score di 21 – 19. Team Snor pues ta bay 1 – 0 dilanti den e Clasico. Na di dos encuentro, esta na 2023, Pariba Legends a manera studia e buki “Lessons Learned”, y a bin bek duro duro. Na halftime, Pariba Legends tabata tin bentaha di 11 – 9, y despues den un wega sumamente preta no a laga esaki bay mas y a gana cu score di 21 – 20! Un sambombaso di wega, caminda Pariba Legends ta empata e clasico na 1 – 1! Na aña 2024, Team Snor a bin miho prepara; ya den halftime tabata bisto cu Pariba Legends a bin tiki moli ora cu Team Snor ta ganando cu score di 11 – 6, y e impresion aki no a cambia na final ora cu Team Snor a bay cu e victoria cu anotacion di 21 – 18. Team Snor pues ta pika bay dilanti den e clasico cu score di 2 – 1.
Pues awor, apreciabel fanaticada di domino, diasabra binidero lo bay dicidi si Team Snor lo amplia e score pa 3 -1, of Pariba Legends lo pasa mashin di feita den e bigoti y tabla cuenta na 2 – 2! Manera semper, entrada lo ta gratis pa publico en general, y durante halftime, e pasapalonan lo ta totalmente por nada! Bini un bini tur, bin celebra no solamente otro edicion di e gran Clasico entre Team Snor y Pariba Legends, pero alabes tambe bin festeha e cumpleaños di lider di Team Snor himself, e conocido Nelson “Snor” Perez. Tur esaki, diasabra awor, 16 di augustus, cuminsando pa 8’or di anochi n’e mundialmente famoso Domino Square Garden! Yegaaa!