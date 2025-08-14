 Posted in INCIDENTE

Na Christiaanstraat persona di edad a cay y ta inconciente

12:12  August 14, 2025  Leave a comment

Diahuebs mainta a drenta informe di cu un persona di edad a cay y ta inconciente na Christiaanstraat, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y manera ela bin bij nan a transporte pa hospital.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *