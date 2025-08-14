Posted in INCIDENTE Na Christiaanstraat persona di edad a cay y ta inconciente 12:12 August 14, 2025 Leave a comment Diahuebs mainta a drenta informe di cu un persona di edad a cay y ta inconciente na Christiaanstraat, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y manera ela bin bij nan a transporte pa hospital. Related Articles [VIDEO] Bomberonan a bay cu urgencia pa un candela di mondi patras di un cas na Pitastraat [VIDEO] Departamento di Justicia Americano a hisa e recompensa pa yuda captura Nicolas Maduro na 50 Miyon US$ Accidente cu basta daño material pero ningun persona herida na Paradera [VIDEO] Chauffeur bao influencia a bay accidenta dilanti di W.E.B. na Balashi