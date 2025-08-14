TENDENCIA CIBERNETICO PELIGROSO TENE CUIDOU CU E-MAIL DI PHISHING

MACUARIMA, ARUBA: Recientemente por tuma nota di un tendencia nobo circulando di E-mailnan falso manera “phishing e-mails” na Aruba. Cuerpo Policial Aruba (KPA) conhuntamente cu Veiligheidsdienst Aruba (VDA) kier a informa y alerta e pueblo di Aruba pa lo siguiente.
E e-mailnan aki ta aparenta cu e ta bin di un persona cu bo conoce , p.e. amigo, familiar of un colega. Mayoria biaha den e e-mail tin un link of un archivo(file), na unda e criminalnan ta purba gañabo cu servicionan popular p.e. Adobe, DocuSign of SharePoint. Esaki ta mustra cu e ta extra confiabel. E e-mailnan aki casi semper ta di origen urgente of ta pidibo pa tuma accion di biaha.
Tene bon cuenta cu si bo click riba e link of habri e archivo (file), e riesgo ta grandi cu bo ta duna e criminal e acceso na bo cuenta di e-mail. Asina e criminal drenta den bo e-mail, nan ta manda e mesun e-mail falso na tur bo contactonan. E consecuencia ta cu e e-mail falso aki ta keda plama di persona pa persona y di e-mail pa e-mail.
Nos ta sugeri si bo a habri/click riba e link pa haci lo siguiente:
- Cambia bo password (contraseña) mas liher cu ta posibel. Tanto di bo Outlook (Microsoft) como tambe pa bo Gmail.
- Log out for di tur aparato (celular, laptop, i-pad etc) na unda bo ta uzando (ingelogged) bo e-mail. Cera e sesion cu ta activo.
- Evita pa uza e version di web di Outlook mas tanto cu ta posibel den e dianan bo dilanti. De caso cu bo mester uza e version web, percura pa cera e bentana of browser asina cu bo caba di uz’e.
- Si bo NO sa con pa haci esaki, acudi pa yudansa cerca un persona di bo confiansa. Esey por ta un miembro di amigo, familiar of un colega.
- Acudi na un warda di polis y notifica nan di e e-mailnan falso/sospecho.
Pakiko esaki ta importante:
- Door di click riba e e-mail falso y peligroso aki, criminalnan por evadi bo seguridad extra manera Microsoft Authenticator.
- E criminalnan por haya acceso na dato personal, informacion di negoshi y passwords. Mayoria bes nan ta bende e informacionnan aki y ta uzanan pa comete actonan ilicito.
- Bo seguridad tambe ta pa proteha esun di bo famia, amigo- y/of coleganan online.
- Preveni ta mas facil y economico cu drecha e daño despues di un atake cibernetico.
Dicon nos ta anuncia e alerta aki pa nos comunidad?
Ta mira un crecemento considerabel di cuenta di e-mail comprometi na Aruba cu ta sigui plama rond. Door di sigui e pasonan menciona, bo no ta solamente proteha abo mes pero bo ta yuda evita cu e e-mailsnan di “phishing” sigui plama rond.
Paga bon tino di esaki. Autoridad local como Nacional di Pais Aruba tin atencion pa e caso aki y nos ta monitoreando e situacion aki. Semper double check prome cu click pa abo no sali victima di esaki!