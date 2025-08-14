TENDENCIA CIBERNETICO PELIGROSO TENE CUIDOU CU E-MAIL DI PHISHING

MACUARIMA, ARUBA: Recientemente por tuma nota di un tendencia nobo circulando di E-mailnan falso manera “phishing e-mails” na Aruba. Cuerpo Policial Aruba (KPA) conhuntamente cu Veiligheidsdienst Aruba (VDA) kier a informa y alerta e pueblo di Aruba pa lo siguiente.

E e-mailnan aki ta aparenta cu e ta bin di un persona cu bo conoce , p.e. amigo, familiar of un colega. Mayoria biaha den e e-mail tin un link of un archivo(file), na unda e criminalnan ta purba gañabo cu servicionan popular p.e. Adobe, DocuSign of SharePoint. Esaki ta mustra cu e ta extra confiabel. E e-mailnan aki casi semper ta di origen urgente of ta pidibo pa tuma accion di biaha.

Tene bon cuenta cu si bo click riba e link of habri e archivo (file), e riesgo ta grandi cu bo ta duna e criminal e acceso na bo cuenta di e-mail. Asina e criminal drenta den bo e-mail, nan ta manda e mesun e-mail falso na tur bo contactonan. E consecuencia ta cu e e-mail falso aki ta keda plama di persona pa persona y di e-mail pa e-mail.

Nos ta sugeri si bo a habri/click riba e link pa haci lo siguiente:

Cambia bo password (contraseña) mas liher cu ta posibel. Tanto di bo Outlook (Microsoft) como tambe pa bo Gmail. Log out for di tur aparato (celular, laptop, i-pad etc) na unda bo ta uzando (ingelogged) bo e-mail. Cera e sesion cu ta activo. Evita pa uza e version di web di Outlook mas tanto cu ta posibel den e dianan bo dilanti. De caso cu bo mester uza e version web, percura pa cera e bentana of browser asina cu bo caba di uz’e. Si bo NO sa con pa haci esaki, acudi pa yudansa cerca un persona di bo confiansa. Esey por ta un miembro di amigo, familiar of un colega. Acudi na un warda di polis y notifica nan di e e-mailnan falso/sospecho.

Pakiko esaki ta importante:

Door di click riba e e-mail falso y peligroso aki, criminalnan por evadi bo seguridad extra manera Microsoft Authenticator.

E criminalnan por haya acceso na dato personal, informacion di negoshi y passwords. Mayoria bes nan ta bende e informacionnan aki y ta uzanan pa comete actonan ilicito.

Bo seguridad tambe ta pa proteha esun di bo famia, amigo- y/of coleganan online.

Preveni ta mas facil y economico cu drecha e daño despues di un atake cibernetico.

Dicon nos ta anuncia e alerta aki pa nos comunidad?

Ta mira un crecemento considerabel di cuenta di e-mail comprometi na Aruba cu ta sigui plama rond. Door di sigui e pasonan menciona, bo no ta solamente proteha abo mes pero bo ta yuda evita cu e e-mailsnan di “phishing” sigui plama rond.

Paga bon tino di esaki. Autoridad local como Nacional di Pais Aruba tin atencion pa e caso aki y nos ta monitoreando e situacion aki. Semper double check prome cu click pa abo no sali victima di esaki!