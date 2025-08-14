ATENCION! Como parti di e proyecto pa expansion di WEB su planta RECIP-3, lo instala radiatornan nobo pa e planta existente.

E trabounan di instalacion lo tuma lugar entre 𝟭𝟰 𝘆 𝟭𝟳 𝗱𝗶 𝗮𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁𝘂𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟱. Esaki ta pone cu lo saca 3 motor temporalmente for di servicio. Consecuentemente lo tin un chens 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗼 di interupcion cual lo ser mitiga por medio di backup di WEB su planta mobil y su turbina di gas. A scoge pa haci e trabou necesario aki den oranan di anochi laat pa marduga y mainta, durante cual e demanda di coriente no ta na su piek. Lo saca e motornan, un pa un for di servicio pa asina afecta produccion lo minimo posibel y pa controla e riesgo di interupcion. Di antemano nos ta gradici pa e comprension y ta pidi disculpa pa posibel inconveniencia.