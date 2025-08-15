[VIDEO] Chauffeur burachi deteni despues di a causa accidente cu 2 persona herida na rotonde airport, e kier a bandona e sitio!

Diahuebs anochi a drenta informe di un accidente di cadena cu hende herida na e rotonde airport biniendo for di Wayaca, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Honda biniendo cu velocidad halto a bay dal tras di un Honda CRV y a manda esaki bay dal tras di un Volkswagen, ambos auto tabata para ta warda chens pa subi e rotonde. Despues di esaki e chauffeur cu a ocasiona e accidente aki a subi acera, pasa banda di e autonan cu ela dal y subi e rotonde di direccion prohibi pero como cu e auto tabata tin bastante sla e no por a sigi core y a yega te na e rotonde. Debi na e fuerte impacto aki 2 persona a resulta herida despues di e dobel impacto tras di nan auto y dilanti. Na yegada di e ambulans nan a atende 2 victima y a transporta nan pa hospital. Polis a detene e chauffeur di e Honda cu a causa e accidente aki y a bay warda di polis cun’e.