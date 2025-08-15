Reflexión Diabierna 15 di Augustus 2025.

Felis fin di siman na nos hendenan y ta pidi pa nos tur bai poco poco.
Nos ta habri un bunita día cu nos sabroso kofie made in Aruba cu su tremendo aroma.
Nos a caba di gradici nos Señor pa su regalonan y awo ta sinta un rato den veranda of bou patio gozando di nos pajaritonan cu nan canción y e gai cu ta canta su kokojoco.
Fin di siman ta cla pa nos y mester plania kiko tin awe.
Si nos wak movecion riba nivel político internacional, cu Merca mandando su flota pa lama pazuid di Venezuela, ta cos di keda vigila.
Mirando e tencion, principalmente nos turismo cu pa un porcentaje halto ta for di Merca, mester para un rato.
Nos ta pensa cu si turismo wordu afecta lo tin consecuencia sigur pa nos pais.
Semper keda pendiente y ta prepara ta miho cu lamenta.