D.O.W. AUXILIO! Buraco grandi den Driamasterstraat

01:40  August 15, 2025  Leave a comment

Den oranan di madruga nos a ricibi keho tambe di un buraco grandi cu tin na Driemasterstraat, e bisiñanan mientrastanto a tapa esaki cu santo pero ela bolbe bira un trampa pa automobilistanan. D.O.W. por fabor drecha esaki tambe!

