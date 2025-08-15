Posted in INCIDENTE D.O.W. AUXILIO! Buraco grandi den Driamasterstraat 01:40 August 15, 2025 Leave a comment Den oranan di madruga nos a ricibi keho tambe di un buraco grandi cu tin na Driemasterstraat, e bisiñanan mientrastanto a tapa esaki cu santo pero ela bolbe bira un trampa pa automobilistanan. D.O.W. por fabor drecha esaki tambe! Related Articles Polis a intermedia: homber a menasa ruman cu morto Chauffeur a perde control riba caminda di Casibari pa Sero Pita Polis a ser yama pa un pelea formal na Tanki Leendert, na nan yegada a bin resulta 2 amigo a bringa cu otro pero no tabata kier asistencia policial. Polis di frontera a detene sospechoso na airport