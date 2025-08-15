Entrenador di iQFOil ta conta un poco tocante e preperacionnan pa ASU2025
Durante e ultimo training previo na e competencia oficial di Windsurf Olimpico iQFoil, entrenador di Kaj y Zara Rozeboom y den pasado atleta di #TeamARU, Malik Hoveling ta conta un poco di e sensacion di bay di atleta pa entrenador y con e proceso di preparacion pa ASU2025 ta. Malik a logra gana medaya pa Aruba den e Ciclo Olimpico anterior, cu e utlimo na Weganan Centro Americano y Del Caribe di Mar y Playa” na Santa Marta-Colombia den 2023, pues e conoce e deporte di cerca y tin tempo ya como entrenador ta gana experiencia y yuda hobennan crece den e deporte. Scucha Malik conta mas di tur cos den e entrevista breve aki. #TEAMARU