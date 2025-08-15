Interogacionnan den ‘Caret’ finalisa

Awe den e investigacion penal di e tiroteo di 9 di februari 2025 den cual A.C. Lanoy di 19 aña a fayece pa motibo di un tiro di polis, e dos agentenan policial envolvi a bolbe wordo scuchacomo sospechoso. Despues di e interogacionnan aki, e ultimo actividadnan di investigacion lo tuma lugar y e investigacionfinalisa.

Ministerio Publico a anuncia anteriormente cu ambos agentepolicial lo wordo persigui penalmente. Nan lo wordo acusa di complicidad di homicidio.

Landsrecherche ta trahando actualmente na compilacion di e dossier final. Asina cu esaki keda cla, e lo wordo entrega naMinisterio Publico.

E asina yama ‘regiezitting’ den e caso ta programa pa diabierna7 di november 2025. Durante e tratamento aki den Corte, e abogadonan di e sospechosonan lo haya oportunidad pa presentanan deseonan di investigacion. Corte lo dicidi siguientementecualnan lo keda admiti.

Tanto e abogadonan di e sospechosonan como e abogado di e famia di e victima fayeci a ser poni na haltura awe tocante e avance den e caso.

Pa motibo di e seriedad di e incidente den cual un joven a fayece, e investigacion aki a wordo trata cu prioridad dor di Landsrecherche. Na mesun momento e falta di recurso durantehopi anja dor di falta di placa, ta causa cu otro investigacionnanandando a confronta tardanza.

Verhoren in onderzoek ‘Caret’ afgerond

In het strafrechtelijk onderzoek naar het schietincident op 9 februari 2025 waarbij de 19-jarige A.C. Lanoy door een politiekogel om het leven kwam, zijn de twee betrokken politieagenten vandaag opnieuw gehoord als verdachten. Na deze verhoren zullen de laatste onderzoekshandelingen worden verricht en het onderzoek worden afgerond.

Het openbaar ministerie heeft eerder aangekondigd dat beide politieagenten zullen worden vervolgd. Aan hen wordt het medeplegen van doodslag ten laste gelegd.

De Landsrecherche werkt nu aan het samenstellen van het einddossier. Zodra dit is afgerond zal het worden ingediend bij het openbaar ministerie.

De regiezitting in deze zaak staat in principe gepland voor vrijdag 7 november 2025. Tijdens deze zitting krijgen de advocaten van de verdachten gelegenheid hun onderzoekswensen kenbaar te maken. De rechter zal vervolgens beslissen welke wensen zullen worden ingewilligd.

Zowel de advocaten van de verdachten als de advocaat van de nabestaanden van het overleden slachtoffer zijn vandaag van deze voortgang op de hoogte gebracht.

Vanwege de ernst van het incident waarbij een jonge man is overleden, is dit onderzoek met prioriteit opgepakt door de Landsrecherche. Tegelijkertijd leidt de jarenlange structurele onderbezetting bij de Landsrecherche als gevolg van een tekort aan middelen ertoe dat andere lopende onderzoeken hierdoor vertraging oplopen.