AHATA: Na Juli a logra un mihor resultado cu na Juni  

ORANJESTAD, Aruba – 15 Augustus 2025: Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) tur luna ta acumula e cifranan di ocupacion y prijs di hotelnan. Den e cifranan di Juli, Presidente y CEO di AHATA, Tisa LaSorte, ta nota cu a logra mihor resultado cu ultimo dos luna.
Aunque e grado di ocupacion na hotel tabata 7% menos cu aña pasa, e strategia pa enfoca riba ADR (tarifa di cada camber) mas halto a resulta den un RevPAR (entrada pa camber disponibel) un tiki mas halto cu tabatin na 2024. RevPAR ta e indicador importante di e resultado di entrada bruto. Cobrando un prijs mas halto, e hotel ainda por mantene un nivel di entrada cu ta sostene empleo, inversion, gastonan creciente, y entrada pa e inversionista.
Na Juli, e RevPAR tabata $333.64 cu ta 4% mas halto cu e aña anterior.
Sinembargo, ainda ta nota cu tin menos demanda pa reservacion for di Merca pa resto di aña, compara cu proyeccion na comienso di 2025. E proyeccion actual pa ocupacion averahe di hotel na 2025 ta 75%. Na comienso di aña e ocupacion proyecta pa 2025 tabata 81%.