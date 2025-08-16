[VIDEO] Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na crusada di Tanki Leendert!

Diabierna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Tur Dia Supermarket na Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un Hyundai Accent cu tabata bini for di pazuid y a crusa dilanti un Nissan Versa sin a dun’e preferencia y esaki a dal e mande bira a 90 grado y a mande bay dal riba un piedra y muraya, Debi na e impacto e dama pasahero cu ta un modelo a resulta levemente herida hunto cu otro persona. Na yegada di e ambulans nan a atende ambos na e sitio mes.