Reflexión Diasabra dia 16 di Augustus 2025.

Un felis diasabra gosando di nos mainta cu nos kofie traha na Aruba y canta di pajaritonan.
Nos ta gradici nos bon Dios pa tur cos cu nos tin.
Awe nos kier papia riba acto di bondad cu nos mester cumpli cu ne tur dia segun Tata ta manda nos.
Tabata tin un hoben canando den un caya tur sushi y e pober tabata tin sed y a pidi na differente cas pa poco awa pe bebe y tur a nenge paso e tabata sushi bisti.
Pero ela jega na un cas humilde y e mucha muher a bise di biaha ora ela pidie pa awa cu e si ta dune awa.
Ora e mamá mes a wak e jui ta prepara awa pe hoben e mamá a reclame cu awa ta caro y bo no por duna awa na hende cu bo no conoce.
Eynan e jui muher a discuti e asunto cu e mama y e jui muher a bisa su mana cu bo no por nenga un ser humano poco awa djies paso e ta pober y bisti sushi.
Asina e jui a convence e mamá y hunto nan dos a hiba e awa pa e hoben.
Hopi contento e hoben a bebe su awa y gradici e mamá cu su jui.
Aki nos ta mira un acto di bondad y ta net loke nos mester por hasi tur dia.
Un poco awa no ta hasi nos pober.
Tambe panja cu nota usa mas.
Cuminda cu a resta ora cushina di mas por hiba pa esunnan cu no tin pa come.
Nos mes lo keda hopi satisfecho cu e actonan asina y Señor lo ta contento cu nos tambe.