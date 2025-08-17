[VIDEO] Dama chauffeur a dal spiel di auto sigui core bay pero despues a bolbe!

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente dilanti di Botica Di Servicio Noord, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un dama chauffeur coriendo cu un Honda Accord bayendo nort di un manera of otro a hala mucho na su man robes y a bay dal e spiel di e Toyota Yaris di direccion contrario. Despues di e accidente aki e dama chauffeur di e Honda a bandona e sitio 2 biaha e prome cu e auto y di 2 biaha na pia pero asina mes ela bolbe. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.