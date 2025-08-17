[VIDEO] Despues di a bebe na un evento familiar homber a bula for di auto den coremento y a resulta herida.

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Tai Sheng Hardware, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde for di e casa di e homber cu nan tabata na un evento familiar y e homber a consumi basta alcohol y den e auto e homber a start un discucion unda ela bisa cu e ta bay bula for di e auto den coremento aki e casa a gara su flanel wanta y a baha velocidad. E homber a habri porta y a bula sali afortunadamente nan tabata tin un familiar den un otro auto su tras y a para esaki pa ningun auto pasa riba dje. Na yegada di e ambulans nan a atende e homber y a transporte pa hospital.