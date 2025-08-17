Reflexión Diadomingo día 17 di Augustus 2025.

Bo ta relax den un bus ora bo no conoce e chauffeur ?
Bo ta relax den un vuelo riba avión ora bo no conoce e pilot ?
Bo ta relax riba un barco ora bo no conoce e capitán?
Anto pakiko nos no por relaja den bida, si nos sa cu Señor tin nos bida bou control.
Señor kier nos bon y lo hiba nos na lo máximo den e mundo aki.
Si bo por confia bo seguridad cu hende stranjo, pakiko no confíe cu esun Todopoderoso cu tin bo futuro den su man.
Stop cu stress, stop di worry, y laga tur cos bai den man di Dios !
Sigui bo pasonan, un stap cada biaha.
Laga paz drenta bo curason, manera e claridad ta drenta den bo bentana.
Laga Fe surpasa e miedo.
Bida no ta exigi pa bo tin tur e contestanan, pero sigui cu fe y confiansa.