Accidente cu hende herida, chauffeur a perde control y a bay dal riba un palo di lus banda di La Granja Savaneta

Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di La Granja na Savaneta, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un chauffeur di un Hyundai cu a perde control y a bay dal riba un palo di lus y kibra esaki. Debi na e impacto e chauffeur a resulta herida na su cara. Ela dal su cabes kap su cara y aparentemente kibra su nanishi. Na yegada di e ambulans nan a atende e chauffeur y a bay cun’e direccion hospital.