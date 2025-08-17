Homber di edad tabata cana manera perdi y tabata cay a ser yuda pa e hendenan di Meida Supermarket

Diadomingo atardi a drenta informe di cu tin un persona di edad cu lo a cay banda di caminda di Ponton pa Oranjestad y e lo a cay alomenos 2 biaha y e ta herida, mesora a dirigi tanto polis como ambulans dilanti di Meida Supermarket. Na nan yegada nan a bin compronde cu e hendenan di e supermercado mesora a sali bay yud’e y a bati alarma. E hendenan ey a yud’e p’e yega den fresco y a papia cun’e pa calm’e. E personal di ambulans a nota cu e tin herida na su curpa y a atende polis a bisca manera pa sa unda e ta biba y polis a contacta su famia y a avisa nan di locual a pasa.